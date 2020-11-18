رسميا.. اتفاق "بحريني اسرائيلي" على تبادل فتح السفارات قبل نهاية العام الجاري

اتفق وزيرا الخارجية "الإسرائيلي والبحريني" اليوم الأربعاء على تبادل فتح السفارات لتمثيل الوافدين إليهما في اطار استمرار تطبيع العلاقات بين البحرين و"إسرائيل".

ويأمل وزير خارجية الاحتلال غابي أشكينازي، فتح سفارة لـ"إسرائيل" في العاصمة البحرينية المنامة وفتح سفارة للبحرين في "تل أبيب" قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير أشكينازي أنه بإمكان المواطنين البحرينيين السفر إلى "إسرائيل" دون تأشيرة بداية من ديسمبر المقبل.

وزعم أشكينازي بأن زيارة نظيره البحريني تعتبر مثال على السلام الذي كان يحلم به كل الإٍسرائيليين

أما وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني فقد أثنى على الزيارة التطبيعية قائلًا: "وصلت من بلد مقتنع بأهمية السلام وشعب يؤمن بأهمية التعايش المشترك" وفقًا لمزاعمه.