جامعة الإسراء تستقبل مديرة منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة

استقبل رئيس جامعة الإسراء أ. د. عدنان الحجار، يوم الإثنين الموافق 11/16، مديرة منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة السيدة ساشا بوتسوما، في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الوادية، وعميد كلية العلوم الطبية الدكتور طالب أبو معلا، ومدير دائرة العلاقات العامة الدكتور بسام الصرفندي، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتورة زُلفى بدر الدين.

ورحب أ. د. الحجار بالسيدة بوتسوما، مثمنًا الدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية خاصة في قطاع غزة لما يعانيه القطاع من أوضاع صحية متأزمة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق.

وقدم أ. د. الحجار نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وتخصصاتها، واستراتيجية الجامعة المتبعة مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كونها من أوائل الجامعات التي وضعت خطة لاستمرار العملية التعليمية في ظل الجائحة.

وأكد أ. د. الحجار تطلع الجامعة إلى زيادة التعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية، من خلال العديد من القطاعات والأنشطة التي تخدم الجامعة وطلبتها، مؤكدًا أن الشباب هم العنوان الحقيقي للرقي وتطور المجتمع الفلسطيني.

وأطلع رئيس جامعة الإسراء السيدة بوتسوما على مشروع مستشفى الإسراء الجامعي الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، ووضعت حجر أساسه وزيرة الصحة د. مي كيلة، مشددًا على أن المستشفى سيخدم فئة كبيرة من المجتمع الفلسطيني إضافة إلى طلبة التخصصات الصحية.

وفي السياق استعرض د. أحمد الوادية التجربة الناجحة لجامعة الإسراء في التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا، مبينًا أن الجامعة كانت مستعدة لأي طارئ ومجهزة لكافة الإمكانيات لاستمرار التعليم الإلكتروني في حال تعذر التعليم الوجاهي، وهو ما أثمر بالوصول إلى جميع الطلبة واستكمال المحاضرات والامتحانات إلكترونيًا.

وأشار د. الوادية إلى أن جامعة الإسراء نظمت مؤتمر علمي دولي محكم بعنوان "واقع ومستقبل التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشاء جائحة كورونا" كان الأول من نوعه فلسطينيًا، واستفادت من نتائجه جميع مؤسسات التعليم العالي محليًا وعربيًا.

من جهتها عبرت السيدة بوتسوما عن سعادتها بزيارة جامعة الإسراء، مشيدةً بجمال تصميم المبنى والقاعات والمختبرات والعمل الدؤوب الذي تقوم به الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا.

وبحثت السيدة بوتسوما نقاط التعاون المشترك مع الجامعة خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الأبحاث العلمية، ومدى إمكانية تسهيل دخول المعدات الطبية لمستشفى الإسراء الجامعي.









