هل تلجأ الحكومة في غزة للإغلاق الكامل بسبب إرتفاع الإصابات؟

توقعت مصادر مطلعة أن تلجأ الحكومة الحكومة في غزة للاغلاق الشامل لكافة القطاع بسبب الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتوقعت المصادر أن خيار الاغلاق الشامل للقطاع من من أجل الحد من انتشار المرض مطروح بقوة لدى المسؤولين في غزة.

يُشار إلى ان وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم تسجيل 600 اصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة وهو الرقم الأعلى منذ انتشار فيروس كورونا في القطاع في شهر مارس الماضي.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت أمس أنها بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات، أمام استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي يوم أمس: "إن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات يُؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها، حيث ارتفع معدل الإصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس".

فيما أكد المكتب الاعلامي الحكومي مساء اليوم الاربعاء أنه لم يتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل .

وقال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف :"لا صحة لما يتم تداوله بالخصوص".

وأكد معروف أن الإعلان عن القرارات الحكومية يتم فقط عبر العناوين الإعلامية الرسمية وهي معروفة للجميع.