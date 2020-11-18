مواجهات مع الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" شمالي البيرة

اندلعت مواجهات مع الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، شمالي مدينة البيرة قرب مستوطنة "بساغوت"، تزامنا مع زيارة وزير خارجية أمريكا "مايك بومبيو" للمستوطنة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشارف جبل الطويل بمدينة البيرة، الذي تقام عليه مستوطنة "بساغوت"، إثر تظاهرة جماهيرية، تنديدا بزيارة وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" للمستوطنة.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته، مطالبين المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات، خاصة استمرار الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين وهدم منازلهم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، والبحريني عبد اللطيف الزياني، "إسرائيل" ظهر اليوم الأربعاء، وهي أول زيارة تطبيعية علنية لوفد بحريني رسمي، منذ إعلان تطبيع العلاقات في أيلول/ سبتمبر.

وسيجتمع بومبيو والزياني مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير خارجيته "غابي أشكنازي" في القدس المحتلة، لمناقشة اتفاق التطبيع، ولتسليط الضوء "على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

وسيذهب بومبيو أيضًا لزيارة مستوطنة إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وهو أول وزير أمريكي يزور مستوطنات إسرائيلية غير شرعية وفق القانون الدولي.

و"بساغوت" مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية تقع إلى الشمال من القدس على تل طويل، ومجاورة تماما لمدينتي رام الله والبيرة حيث أوقفت توسع مدينة البيرة من الجهة الشرقية.