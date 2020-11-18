فحوى الرسالة الخطيرة من منظمات يهودية لولي عهد أبوظبي

نشرت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية اليوم الأربعاء فحوى الرسالة الخطيرة التي وجهتها منظمات يهودية عدة إلى ولي عهد "أبو ظبي" محمد بن زايد للاعتراف بزاعم "اليهود" بحقهم في ممارسة طقوسهم الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة المنظمات اليهودية تم ارسالها قبل أسبوعين ولم تتلقى الرد حتى الآن من دولة الامارات العربية المتحدة حول مزاعم اليهود في أحقيتهم بأداء طقوسهم داخل المسجد الأقصى.

وجاء في نص الرسالة ما يلي:

حان الوقت لممارسة الإيمان من جانب الطرفين، من خلال السماح لليهود والمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي بتناغم ورضا، دون المساس بحقوق وحريات بعضهم البعض على حد زعمهم

نقترح عليكم –محمد بن زايد- الانضمام إلى "الزعماء" الإسرائيليين لزيارة المكان، والصلاة من أجل نجاح "السلام" والازدهار والاستقرار في المنطقة للجميع.

وفي الوقت ذاته تمنى ممثلو المنظمات اليهودية أن تكون هناك زيارة مشتركة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة محمود عباس، مؤكدين أنه لو تمت تلك الزيارة فإنها ستشكل زيارة تاريخية من شأنها أن "تحطم النموذج وتؤدي إلى عهد جديد من السلام والمساواة، على حد قولهم.

واعرب ممثلو المنظمات "اليهودية" عن تقديرهم الشديد لبيان دولة الامارات العربية المتحدة في وقت سابق والذي أكد على أن لليهود جذور عميقة في المنطقة، وأنهم ينتمون إلى هنا.

وأشاروا إلى أن البيان مهم للغاية وهو دعم كبير لقدسية "الجبل" -الاسم اليهودي للمسجد الأقصى المبارك-.