9 حالات وفاة و1251 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الأربعاء 18-11-2020 وفاة 9 حالات وتسجيل 1251 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ، أن الضفة الغربية سجلت 651 اصابة جديدة و5 حالات وفاة، بينما قطاع غزة سجل600 اصابة وهي الأعلى منذ انتشار الفيروس في القطاع اضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاماً من السيلة الحارثية ومواطنة 77 عاماً من مخيم جنين في محافظة جنين، مواطن 73 عاما من طولكرم، ومواطنة 67 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطنة 88 عاما من مدينة الخليل)، إضافة إلى 4 مواطنين من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 824 حالة في الضفة الغربية (الخليل 81، جنين 24، نابلس 377، طولكرم 34، قلقيلية 13، سلفيت 8، بيت لحم 229، رام الله والبيرة 48، طوباس 10)، قطاع غزة 335.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (98)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (105)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (81)، جنين (56)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (20)، طولكرم (33)، طوباس (18)، قطاع غزة (600)، ضواحي القدس (31).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.