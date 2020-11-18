جيش الاحتلال يحشد آلياته العسكرية قبالة غزة ماذا يجري؟

ذكرت مصادر خاصة، أن المقاومة رصدت اليوم الأربعاء حشود مفاجئة لآليات عسكرية "إسرائيلي" قرب مستعمرة مفلاسيم قبالة حدود قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن وفدًا عسكريًا رفيع المستوى من جيش الاحتلال وصل عبر طائرة "بلاك هوك" للموقع العسكري 16 في مستوطنة مفلاسيم.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال نقل 8 آليات عسكرية تجاه مفلاسيم.

هذا ولم تذكر وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن الحشود الإسرائيلية المفاجئة على حدود غزة.

يُشار إلى أن المقاومة أكدت في كثير من تصريحاتها أنها على أهبة الاستعداد لأي حماقة "اسرائيلية" ضد قطاع غزة.

وتشهد حدود قطاع غزة هدوءً حذرً بعد سيل من التصريحات التوتيرية من جانب الاحتلال الإسرائيلي خشية من إقدام المقاومة للرد على اغتيال قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا في الذكرى الاولى لاغتياله.