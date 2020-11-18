أمريكيون من أصلِ فلسطينيِ يحتجون على زيارة بومبيو لأراضيهم المحتلة في البيرة

على مقربة من أراضيه المصادرة في جبل الطويل بمدينة البيرة، يقف الحاج "موسى عطا الله" وعليه علامات الحزن والأسى ويشير بيده إلى أرضه الزراعية المصادرة التي حولها المستوطنون لكروم عنب.

الحاج موسى الذي وصل إلى ارضه المصادرة احتجاجًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي يؤيد سرقة أراضي الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين "الإسرائيليين" دون أدنى معايير للأخلاق والدين ضاربًا عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية.

ويحتج الحاج موسى الذي يحمل الجنسية الأمريكية هو وعددٍ من أصحاب الأراضي التي صادرها المستوطنين، على زيارة بومبيو للمستوطنة مؤكدًا أن عدد من حملة الجنسيات الأخرى سيحتجون في بلادهم قريبًا.

ويملك الحاج موسى كما كل أبناء البيرة، أوراق تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وهاجر الحاج موسى إلى امريكا منذ عام 1968 ويحمل جنسيتها ولديه سته أبناء جميعهم يعيشون في أمريكا، وهو ما جعله يشعر بإهانة لمواطنته بسبب هذه الزيارة، قائلًا: "هذه القضية سنتابعها إن لم أستطيع أنا المواصلة سيقوم أبنائي بمواصلة هذه الحرب".

ونظم عائلات مدينة "البيرة" الذين يملكون أراضٍ مصادرةٍ في جبل الطويل وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المنوي القيام بها غدا إلى المستوطنة.

وسيزور بومبيو مصنع نبيذ استيطاني يعتمد في إنتاجه على حقول العنب المزروعة من قبل المستوطنين الاسرائيليين على اراضي خاصة يملكها أبناء مدينة البيرة، ومعظمهم مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية و يعيشون في الولايات المتحدة.

وفي بيان لهم قال الأهالي: "إن المستعمرة تمددت وتوسعت على حساب أراضي يملكها مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية، حسب كافة الوثائق وقيود البلدية الرسمية التي تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي والمسجلة رسميا كأملاك خاصة بهم ومقيدة بأسمائهم أو أسماء مورثيهم لدى جهات الاختصاص الرسمية والقانونية.

وبحسب الأهالي فإن زيارة وزير الخارجية ليست سوى محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع التي تمنع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويمنع قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

واعتبر أصحاب الأراضي زيارة بومبيو "اعتداءً" على حقوق ملكية هذه الأراضي للمواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بشكل خاص.

الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي الذي شارك في الفعالية قال لـ "فلبسطين اليوم": "إن هذه رسالة من أهالي البيرة وكل الفلسطينيين يرفض تواطئ الإدارة الأمريكية مع الاستيطان الإسرائيلي وهذه الزيارة غير مسبوقة، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه لمحاربة الاستيطان.

وقال البرغوثي "على أمريكا أن تعلم أن التأييد المطلق لـ"إسرائيل" والمستوطنات لم يؤسس حق لها في أرض الفلسطينيين ودولتهم: "ومن المؤسف أن هذه الزيارة تأتي في ظل الحديث عن بناء المئات الوحدات الاستيطانية الجديدة".