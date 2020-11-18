شروط مسابقة وزارة الثقافة لأفضل بحث حول التطبيع هذه قيمة الجوائز

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة بالتعاون مع عدد من المراكز العلمية اليوم الأربعاء مسابقة بحثية دولية بعنوان "أفضل بحث علمي حول التطبيع مع الاحتلال"

وجاءت المسابقة بالتعاون بين الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة ومركز الزيتونة للدراسات والاستشارات "بيروت" وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، ومركز المبادرات الاستراتيجية.

مسابقة أفضل بحث حول التطبيع

ونشرت الهيئة اعلان المسابقة على حسابها الخاص في منصة فيسبوك وجاءت أهداف المسابقة على النحو التالي:

زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي في مباحث تتعلق بالقضية الفلسطينية

تعزيز الثقافة الفلسطينية والتوعية بأهمية محاربة التطبيع

لفت الانتباه للمخاطر المحدقة بالقضية، والمؤامرات الصهيونية حولها

إبراز أهمية الثقافة كوسيلة فعالة لمقاومة العدو الصهيوني

تعزيز الانتماء والشعور الوطني الفلسطيني والاسلامي والعربي تجاه القضية الفلسطينية

المساهمة في تزويد المكتبة العربية بإنتاج فكري حول التطبيع

شروط المسابقة:

الالتزام بالمواعيد المحددة أدناه التقيد بمنهجية البحث العلمي تقديم بحث علمي أصيل، ولم يسبق نشره يجب ألا تقل عدد كلمات البحث عن 5000 كلمة وألا تزيد عن 6000 كلمة بما في ذلك الهوامش وقائمة المراجع الالتزام بحجم الخط 14 في المتن ما عدا العناوين الرئيسة فتكون 14 غامق، و12 في الهوامش السفلية، ونوع الخط Simplified يتم تسليم الأبحاث المشاركة إلكترونيًا عبر إيميل المسابقة المعلن عنه في هذا الإعلان للباحثين من قطاع غزة يتم تسليم نسختين ورقيتين من الأبحاث إضافة إلى النسخة الإلكترونية. يجب أن يتضمن ملف المشاركة بيانات وافية عن الباحث مثل (الاسم ثلاثيًا، صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر، صورة شخصية، مكان السكن، رقم الموبايل).

محاور المسابقة:

المحور الأول: حكم التطبيع مع الاحتلال من ناحية شرعية.

المحور الثاني: أثر التطبيع على القضية الفلسطينية.

المحور الثالث: دور شعوب الأمة ومؤسساتها في مواجهة التطبيع.

المحور الرابع: مخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية نفسها (ثقافيًا، إعلاميًا، فنيًا ورياضيًا وغير ذلك).

المحور الخامس: التطبيع مع الاحتلال وفق القانون الدولي والإنساني في ظل جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

تواريخ مهمة:

آخر موعد لاستلام ملخصات الأبحاث هو الإثنين 07/12/2020، على ألا يتجاوز الملخص الواحد صفحة واحدة، على أن يتم الرد على الملخص قبولًا أو رفضًا خلال أسبوع من تاريخ الاستلام وفق آليات الاستلام المتبعة.

آخر موعد لاستلام الابحاث كاملة لأصحاب الملخصات المقبولة هو 07/3/2021.

حفل إعلان النتائج وتسليم الجوائز هو 15/4/2020.

جوائز المسابقة:

تمنح لجنة الجائزة المراكز الثلاثة الأولى الجوائز التالية:

الجائزة الأولى وقيمتها 2000$

الجائزة الثانية وقيمتها 1500$

الجائزة الثالثة وقيمتها 1000$

ستعمل لجنة الجائزة على نشر الأبحاث المشاركة في مطبوع خاص.

ترسل الأبحاث على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]