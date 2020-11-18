مسؤول بالتعليم يرد: ماذا سيفعل ولي الأمر إذا لم يرسل ابنه للمدرسة..؟

أكد محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 18/11/2020، أن الوزارة بصدد إطلاق قناة روافد التعليمية، ويتم تحديث بوابة روافد التعليمية، كما تبث إذاعة التربية والتعليم الدروس على مدار اليوم.

وأوضح مطر في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أن العملية التعليمية في المناطق غير الحمراء تسير بشكل جيد، وهناك إجراءات مشددة داخل المدارس والتزام بالتعليمات.

وشدد على أن الأمور داخل المدارس مطمئنة، وتتعامل إدارة المدرسة وفق تعليمات تصدر من اللجان المختصة، حيث أن المدارس الواقعة في المناطق الحمراء يتم إغلاقها، والمدرسة أكثر أمناً من غيرها من المناطق.

وحول طريقة التدريس، قال مطر :"إن الوزارة اعتمدت التعليم المدمج والمزاوجة بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد. "

أما أولياء الأمور الذين يخشون على أبنائهم الذي لديهم مناعة ضعيفة، فأكد مطر على ضرورة أن يتوجه ولي الأمر للمدرسة ويوقع على تعهد لتعليم ابنه في البيت ثم في أوقات معينة يحضر ابنه للمدرسة للخضوع لعملية تقييم من خلال تكليفات وامتحانات وأوراق عمل.

وتابع مطر :"نحن نعيش ظروف استثنائية وسنعمل على تقديم الخدمة التعليمية لجميع الطلبة ونريد من المجتمع أن يقف بجانبنا حتى انتهاء الأزمة. "