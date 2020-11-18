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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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محكمة الاحتلال في "سالم" تصدر احكاماً بالتمديد والتأجيل والسجن بحق 12 أسيرا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:28 - 18 نوفمبر 2020
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افادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال في محكمة "سالم" مددت اعتقال عدد من أسري المحافظة بحجة استكمال التحقيق.

 وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة سالم مددت اعتقال الأسرى: محمد السعدي 8 ايام، واشرف طحاينة 8 ايام،  وفادي زكارنة 8 ايام، ومحمد جعايصة 8 ايام، ومحمد حويل 8 ايام، ومحمد ستيتي 8 ايام، وأحمد نشرتي 10 ايام، وعلاء بيطاوي 7 ايام .

وأوضحت الهيئة أن محكمة سالم اجلت محاكم: احمد نزال لتاريخ 21/12/2020، وعبادة الغول لتاريخ 30/12/2020، وأحمد سلاطنة لتاريخ 30/12/2020، واصدرت المحكمة حكماً بحق الأسير احمد نواهضة لمدة شهرين وغرامة بقيمة 5000 شيقل .

 

 

 

 

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