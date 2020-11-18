محدث :تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2020

تُعتبرقناة العراقية الرياضية من أكثر القنوات المفضلة لدى كثير من الناس، وخاصة محبي وعشاق الرياضة، وهي تعد إحدى قنوات التلفزيون العراقي وأفضلها، وهي تتبع شبكة القنوات الإعلامية العراقية.

وحازت القناة على إعجاب واسع من قبل جماهير عريضة موجودة في كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من مباريات هامة وبرامج رياضية مميزة، كما أن محتوى الفناة لا يقتصر على رياضة كرة القدم فقط، ولكنها تقدم أيضا العديد من البرامج والمباريات الخاصة بالأنواع الأخرى المختلفة للرياضة.

تم تأسيس قناة العراقية الرياضية في عام 2005 م، وقد بدأ البث الأرضي لها في بداية الأمر من داخل كربلاء، ثم توسع الأمر، وتم التطورير في البث، وتم إذاعة القناة عن طريق القنوات الفضائية العراقية، والتي يتم بثها على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وعرب سات بشكل مجاني بدون اشتراك شهري، وهو ما دفع الكثير من المشاهدين لمتابعتها، سواء في العراق أو في كافة انحاء الوطن العربي، وبما أن القناة محل اهتمام عدد كبير من الناس، سوف نقدم لكم الترددات الخاصة بها على النايل وسات وعرب سات، تابعوا معنا.

تردد قناة العراقية الرياضية 2020 على النايل سات

تردد القناة : 12562

قمر صناعي : نايل سات

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل التصحيح للخطأ : 5/6

تردد آخر على النايل سات

تردد القناة : 12563

قمر صناعي : نايل سات

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح للخطأ : 5/6

تردد قناة العراقية الرياضية على عرب سات

تردد القناة : 11747

قمر صناعي : عرب سات

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح للخطأ : 3/4