الاحتلال يقتحم سبسطية ويغلق الموقع الأثري

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء 17/11/2020 ، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس أمام المواطنين.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة وانتشرت في الأرجاء المحيطة بالموقع الأثري، وأغلقته ومنعت وصول المواطنين إليه.

وأضاف عازم أن هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام البلدة والمواقع الاثرية فيها بشكل متكرر، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المواقع فيها.

ويهدد الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها 17 مترا والمنصوبة في "ساحة البيادر" بالبلدة وهي منطقة مصنفة "ب".

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.

وفيما بعد تم اعتبار سبسطية جزءا من مستوطنة "شافيه شمرون" القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات ارشادية كتب عليها، "الحديقة العامة سبسطية".

ويسعى سكان بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من المواقع الأثرية المهمة، ولحمايتها من المحاولات الإسرائيلية للسيطرة عليها.

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة "ج" و"ب"، حسب اتفاق أوسلو، عقبة هامة في تطوير الموقع الأثري. وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة "ج" وتسعى للسيطرة عليها.

وتتعرض سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال العسكرية، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بزعم أنها أراض إسرائيلية.