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القائد خامنئي: لا يهمنا تغيير الاسماء بعد الانتخابات الأمريكية فالانحدار الاخلاق واضح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:39 - 18 نوفمبر 2020
خامنئي مرشد الثورة الايرانية خامنئي مرشد الثورة الايرانية
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قال قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي، تعقيباً على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، إنه و"بمعزل عن النتائج، الانحدار السياسي والأخلاقي للنظام الأميركي بات واضحاً".

وأعلن السيد خامنئي، يوم الثلاثاء، أن بلاده غير مهتمة بتغير "الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تعتبر الأكثر تزويراً لكن ما يعنينا السياسة"، واصفاً أميركا بأنها "فرعون العصر" الذي يشعل الفتن في دول العالم.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعرب عن آماله،  السبت الماضي، بأن "تكون تجربة السنوات الماضية درساً للحكومة الأميركية القادمة، للالتزام بالقوانيين والمقررات الدولية".

وفور إعلان النتائج، رحّب نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني ولي اسماعيلي، في تغريدة عبر "تويتر"، بما وصفه بـ"إذلال قاتل الفريق قاسم سليماني" في إشارة إلى خسارة دونالد ترامب، رغم أنه "لا فرق بين ترامب وبايدن"، حسب رأيه.

كما أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن "زمن ترامب وفريقه المغامر والساعي للحرب قد انتهى"، مضيفاً أن الشعب الإيراني "الذي قاوم سياسة الضغط الاقسى التي فرضها ترامب، لن ينسى معاناته وتضرر معيشته"

 

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