زحالقة يدعو الفلسطينيين لمحاصرة المستوطنات في الضفة

طالب د. جمال زحالقة النائب الأسبق في الكنيست "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء 17/11/2020 ، وعضو سابق في القائمة العربية المشتركة، سكان الضفة للخروج ومحاصرة المستوطنات لإجبار العالم للالتفات لنضال الفلسطينيين .

ودعا زحالقة إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية حتى إنهاء الاحتلال.

وقال زحالقة خلال تصريحات لإذاعة كان "الاسرائيلية" أنه يمكن لـ 100 ألف فلسطيني محاصرة أي مستوطنة، وحينها يمكن للعالم أن ينتبه للنضال الفلسطيني.

واعتبر أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يطيل من أيام الاحتلال ويؤدي إلى إراقة الدماء.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يطمح للحصول على دولة فلسطينية على حدود 1967، لكن إسرائيل ترفض ذلك بشدة لأنها تريد دولة ثنائية القومية.

وبين زحالقة، أنه يؤيد إنهاء الاحتلال وإقامة السلام بما يضمن للفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولتهم.

وعلى إثر ذلك طالب أعضاء من اليمين في الكنيست الإسرائيلي، بفتح تحقيق جنائي ضد زحالقة بتهمة "التحريض" على "الإرهاب".