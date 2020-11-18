رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، يبحث عنه المتابعون ويقدمه لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وذلك بعد إعلان شركة ببجي عن تحديث جديد للعبة الأشهر حول العالم لا سيما أنها من أفضل الألعاب القتالية المميزة، ويتابعها الملايين حول العالم، حيث نرفق لكم أدناه رابط تحميل الاصدار الأخير من لعبة ببجي موبايل المترو الملكين رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي والتي يمتلك مميزات جديدة لأخر إصدار للعبة ببجي موبايل، ويبحث عشاق لعبة ببجي من حين خر عن آخر التحديثات في اللعبة، حيث أنه يتم تطوير وتحديث اللعبة بشكل مستمر حتى تقدم المزيد من التشويق والاثارة.

رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي

وتقوم اللعبة في الأساس، على فرض السيطرة على جميع اللاعبين في الجيم، والانفراد بالبقاء على أرض المعركة، فهي من الألعاب الممتعة التي تجذب المستخدمين لخوض المغامرة فيها، رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي وهو ما يتضح من الأعداد المنضمة لها يوميًا، والشهرة التي حققتها في وقت قصير.رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي.

تحديث ببجي موبايل 2021:

تقوم الشركة المطورة للعبة بعمل تطوير من الحين للآخر والعمل على إضافة أدوات جديدة لاجتذاب ملايين المستخدمين والعمل على متعتهم وإثارتهم، وذلك عن طريق تغيير بعض الخرائط.

وأصبحت التحديثات لا تحتاج إلى مساحة كبيرة بعد أن كانت النسخة الاولى من اللعبة تحتاج إلى جيجا كاملة على مساحة التخزين الداخلية للهاتف.

وبدأت الشركة المطورة في العمل على إيجاد حلول لتحميل اللعبة دون استخدام مساحة كبيرة.

ويمكنك تحديث اللعبة بخطوات بسيطة من خلال الدخول على المتجر وكتابة اسم اللعبة والضغط على اختيار تحديث بعد الاتصال بشبكة الإنترنت وسوف تقوم اللعبة بتنزيل التحديثات التلقائية للنسخة الأحدث 2020.

رابط تنزيل لعبة ببجي موبايل 2020

للدخول إلى الرابط المباشر وتحميل لعبة ببجي موبايل المترو الملكي

مميزات تحديث ببجي موبايل 1.0 المترو الملكي

من المميزات في تحديث لعبة ببجي موبايل إضافة الملكي والعديد من المميزات الأخرى، ولذلك يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مميزات تحديث ببجي موبايل والذي عرف بالمترو الملكي، حيث حقق حاز إعجاب اللاعبين، رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي حيث بات ممكنًا تحميله للاعبين على مستوى العالم، بإضافة منطقة ملاهي ومناطق فعاليات عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة سكوب إلى سلاح تومي جن الشهير باللعبة.

مميزات تحديث ببجي موبايل المترو الملكي

سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun

إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي

التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة

التطوير في الرسومات في المتجر

تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة

ونصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى نهاية مقالنا رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، حيث يقدم لكم الموقع التحديثات الجديدة للعبة ببجي أولا بأول مرفق بالرابط المباشر للتحميل. رابط مباشر تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي.

طريقة استرجاع حساب ببجي :

وقبل أن نتطرق إلى روابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون آخر تحديث، سنطرق إلى كيفية إرجاع حسابك على اللعبة حال حذفت منه.

وهناك طريقة وحيدة تمكن من إرجاع حسابك على لعبة ببجي، وهي ان تتواصل مع دعم فريق لعبة ببجي من خلال ارسال رسالة عبر ايميل الخاص بهم، بشرط ان تكون باللغة الانجليزية فقط، ثم اشرح لهم مشكلتك بالتفصيل وماذا حدث معك ويجب ان تكون حافظ اليوزر "نيم اسم" المستخدم.

وفي حال لم تكن حافظًا لاسم المستخدم، لن تستطيع استرجاع حسابك.