أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات: 4 حالات وفاة و600 إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 18/11/2020، 4 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا و 600 إصابة جديدة في معدل يعد الأعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مارس / آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 2723 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 335 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت وفاة مواطن يبلغ من العمر 78 عام في مستشفى غزة الأوروبي، ووفاة مواطنة تبلغ من العمر 53 عام في مستشفى غزة الأوروبي، ووفاة مواطنة تبلغ من العمر 56 عام في مجمع الشفاء الطبي، ووفاة مواطن يبلغ من العمر 75 عام في مجمع الشفاء الطبي.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 12071 اصابة منها/حالات نشطة حاليا 3806 حالة، متعافين 8211 حالة ، ووفيات 54.