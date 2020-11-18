بماذا رد المسؤول الايراني حول تصريحات بتسليح السعودية نووياً ؟

قال كاظم غريب آبادي المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا إنه على السعودية “عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين”، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن احتفاظ بلاده بحق تسليح نفسها نوويا إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وقال غريب آبادي وفقا لتصريحات وكالة ارنا مساء اليوم الثلاثاء، أن “اتهام الآخرين وإثارة الخوف منهم أسلوبان كلاسيكيان يستخدمهما المخادعون دوما.

وأضاف مخاطبا المسؤولين السعوديين: “إن كنتم تسعون وراء برنامج للسلاح النووي أو ذريعة لتبرير عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نظام ضماناتكم البالي، فتحلّوا على الأقل بالشهامة اللازمة وأقروا بذلك وادفعوا ثمنه أيضا. لا تلقوا ممارساتكم الخاطئة على عاتق الآخرين”.

وكان الجبير قال إن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.

وأضاف الجبير: “إنه خيار بالتأكيد”، وأضاف: “إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها”.