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حماس: قصف سوريا بلطجة صهيونية مسنودة بدعم أمريكي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:11 - 18 نوفمبر 2020
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
تقارير
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 18/11/2020، أن العدوان الصهيوني على سوريا، يُمثل منطق البلطجة الذي يتصرف بها الكيان الصهيوني في كل المنطقة مسنوداً بدعم أمريكي.

وأوضح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفي مقتضب، أن العدوان الصهيوني المستمر على الأمة، يتطلب تكاتف كل القوى الحية فيها لمواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، وصولاً لطرده منها.

وكان 3 جنود سوريين، استشهدوا فجر اليوم، جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أهداف عسكرية متفرقة من دمشق والجولان، فيما عزز جيش الاحتلال نشر القبة الحديدية في الشمال.

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