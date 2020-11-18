محللون "إسرائيليون": عباس ينزل عن شجرة التنسيق

مازال الإعلان المفاجئ عن استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" يتربع على عرش وسائل الإعلام وحديث المحللين السياسيين خاصةً موقف رئيس السلطة محمود عباس.

فبعد ستة أشهر من توقفها عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، و وقف استلام أموال المقاصة من المستحقات الضريبية الفلسطينية، بحجة رفض الابتزاز من الاحتلال، أعلنت السلطة أن العلاقة مع "اسرائيل" ستعود لمجاريها الطبيعية.

المحلل "الإسرائيلي" في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، يرى أن عباس استغل فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن للنزول عن الشجرة مبررًا الخطوة التي طال انتظارها.

فيما يعتقد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس يدلين أن افتقار الفلسطينيين للأموال دفعهم لتجديد الاتصالات، قائلاً:"هم في حالة انهيار ويرون في تغيير الإدارة الأميركية فرصة للعودة للمفاوضات"

فيما ذهب الميجر جنرال ايتان دانغوت المنسق السابق لعمليات الحكومة في المناطق⁦ المحتلة لإذاعة جيش الاحتلال في تقديراته أن أبو مازن يعود لأن مشكلته الداخلية آخذة في الازدياد - في سياق صحي واقتصادي - ولكن الأهم من ذلك كله أنه جاء ليثبت لإدارة بايدن القادمة أنه يقوم بإزالة الألغام مع الإدارة السابقة".