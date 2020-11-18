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سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 18/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:25 - 18 نوفمبر 2020
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
تقارير
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يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 18/11/2020، استقراراً في السوق المالي بعد أن عانى من تذبذب تبعاً للتغيرات التي تحدث عالمياً والتي كان آخرها فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويتابع الفلسطينيون باهتمام بالغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 18/11/2020، خاصةً المستثمرين ورجال الأعمال.

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 18/11/2020:

شراء  بيع

دولار/شيكل 3.3280   3.3991

دينار/شيكل 4.6416   4.8482

يورو/شيكل  3.9041   4.0725

دولار/دينار  0.7011   0.7170

يورو/دولار  1.1731   1.1981

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