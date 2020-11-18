استشهاد 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق والجولان

استشهد 3جنود سوريين، فجر اليوم الأربعاء 18/11/2020، جراء سلسلة هجمات نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أهداف عسكرية متفرقة من دمشق والجولان، فيما عزز جيش الاحتلال نشر القبة الحديدية في الشمال.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وكالة أنباء سانا الرسمية، إن "العدو الصهيوني" قام بعدوان جوي من داخل الجولان المحتل باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت له وأسقطت عددًا من الصواريخ.

وبين أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة جندي آخر، ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استهداف مواقع عسكرية ، وذلك ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل "الأراضي الإسرائيلية" من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني. وفق بيانه.

وأشار إلى أن طائرات حربية أغارت على أهداف عسكرية تابعة للجيش السوري، ومواقع إيرانية منها موقع سري يستخدمه كبار مسؤولي فيلق القدس حيث تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالاضافة الى بطاريات أرض-جو.