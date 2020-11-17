يشهد سعر الجنيه مقابل الدولار في السودان 18-11-2020 اهتمامًا كبيرًا لدى الشعب السوداني الذي يعاني كثيرًا من ازمات اقتصادية كبيرة.

وقد ارتفع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني بشكل جنوني حيث ارتفع إلى 200 جنيه آخر أغسطس الماضي.

بينما ارتفع مطلع الاسبوع الجاري إلى 220 جنيها، وهذا يؤكد تراجع قيمة العملة الوطنية في السودان بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بنحو 40% خلال 10 ايام فقط وفقًا لصرافين سودانيين

وفجأة ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 200 جنيه آخر أغسطس الماضي، وواصل الارتفاع حتى بلغ 220 جنيها مطلع الأسبوع الجاري، وقفز سريعا ليختتم تعاملات الأسبوع عند 260 جنيها للدولار، وهذا الرقم لم يسبق تسجيله في تأريخ العملة الوطنية بالسودان.

وتسبب هذا التراجع في ربكة كبيرة بالأسواق، بينما اضطرت شركات منتجات غذائية وتجار إلى إيقاف عمليات البيع للجمهور تماما، خشية التعرض لخسائر مالية.

سعر الجنيه مقابل الدولار في السودان 18-11-2020

وهنا سعرين للدولار الأمريكي في السودان سعر في البنك المركزي وسعر في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق المركزي

سعر بيع الدولار الواحد مقابل الجنيه السوداني يساوي 260 جنيه سوداني

سعر الدولار في البنك المركزي

1 (USD) دولار أمريكي= 55.3000 (SDG) جنيه سوداني

1 جنيه سوداني = 0.0181 دولار أمريكي