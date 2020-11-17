ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

طالع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 18/11/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:20 - 17 نوفمبر 2020
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 18/11/2020 يبحث الكثير من المعنيين باسعار العملات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، حيث ارتفع سعر الدولار في الأسواق الغير رسمية، "السوداء" في تداولات اليوم.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تطلعكم على سعر لكم ليسهل عليكم التعرف عليها بسهولة يسر.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق صرف الدولار في الاسواق السوداء في سوريا، حيث نتابع بشكل يومي تغيرات اسعار العملات مقابل الليرة السورية، و نقدمها السوداء نحو 2660 ليرة للشراء و2690 للبيع مقابل 2610 و2640 ليرة.

و جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 18/11/2020 في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات