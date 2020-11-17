طالع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 18/11/2020

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 18/11/2020 يبحث الكثير من المعنيين باسعار العملات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، حيث ارتفع سعر الدولار في الأسواق الغير رسمية، "السوداء" في تداولات اليوم.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تطلعكم على سعر لكم ليسهل عليكم التعرف عليها بسهولة يسر.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق صرف الدولار في الاسواق السوداء في سوريا، حيث نتابع بشكل يومي تغيرات اسعار العملات مقابل الليرة السورية، و نقدمها السوداء نحو 2660 ليرة للشراء و2690 للبيع مقابل 2610 و2640 ليرة.

و جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 18/11/2020 في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.