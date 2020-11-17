يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن رابط بث مباشر اسبانيا والمانيا اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادية من دوري امم الأمم الأوروبية
وتقام المباراة على ملعب لا كارتوخا مساء الثلاثاء 17-11-2020 وتشهد المباراة متابعة عالية جدًا من عشاق كرة القدم
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تشكيلة اسبانيا ضد المانيا
حارس المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع : سيرجيو راموس - باو توريس - خوسي لويس غايا
خط الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرخيو كاناليس - خورخي ميروديو كوكي- رودريغو هيرنانديز
خط الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - الفارو موراتا
تشكيلة المانيا ضد اسبانيا
حارس المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: ماثياس جينتير - نيكلاس سولي - روبن كوخ - فيليب ماكس
خط الوسط: ليون غوريتسكا - إلكاي جوندوجان - توني كروس - سيرج جنابري
خط الهجوم: تيمو فيرنر - ليروي سانيه