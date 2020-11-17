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بث مباشر اسبانيا والمانيا

  • فلسطين اليوم - اسبانيا
  • 23:10 - 17 نوفمبر 2020
بث مباشر مباراة اسبانيا والمانيا.JPG بث مباشر مباراة اسبانيا والمانيا.JPG
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يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن رابط بث مباشر اسبانيا والمانيا اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادية من دوري امم الأمم الأوروبية

وتقام المباراة على ملعب لا كارتوخا مساء الثلاثاء 17-11-2020 وتشهد المباراة متابعة عالية جدًا من عشاق كرة القدم

 

بث مباشر اسبانيا والمانيا اضغط هنا

تشكيلة اسبانيا ضد المانيا

حارس المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع : سيرجيو راموس  -  باو توريس - خوسي لويس غايا

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - سيرخيو كاناليس  - خورخي ميروديو كوكي- رودريغو هيرنانديز

خط الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - الفارو موراتا

 

تشكيلة المانيا ضد اسبانيا

حارس المرمى:  مانويل نوير

خط الدفاع: ماثياس جينتير - نيكلاس سولي  - روبن كوخ - فيليب ماكس

خط الوسط: ليون غوريتسكا  - إلكاي جوندوجان - توني كروس - سيرج جنابري

خط الهجوم: تيمو فيرنر - ليروي سانيه

 

 

 

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