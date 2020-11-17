طريقة تحضير السمبوسك باللحم المفروم بتكاليف بسيطة

يبدو أن محركات البحث تشهد تزايداً مستمراً من قبل السيدات و المهتمين بصناعة و تحضير المأكولات المختلفة، من اجل تجربة وصفات بطرق و مذاقات متنوعة.

ففي فلسطين و ربما الكثير من الدول الأخرى تشتهر أكلة السمبوسك باللحم في شهر رمضان، في وجبة الافطار، حيث أنها احد الاطباق المرغوبة و المحبوبة لدى الكثيرين، و كل منهم يفضلها بحشوة مختلفة، فمنهم من يحبها بحشوة اللحم، و يفضلها اخرون بحشوة الجبن.

و يتم الحصول على عجينة السمبوسك سواء من خلال شرائها جاهزة من السوق، او تحضيرها في المنزل.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تضع لكم في هذه السطور طريقة تحضير السمبوسك باللحم، و التي تعتبر من الأطباق الجانبية المميزة التي تقدم على مائدة الطعام.

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعماً.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 حبة متوسطة من الطماطم.

2 حبة من الفلفل الملون مقطع ناعماً.

نصف ملعقة من الهيل المطحون.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات لحم.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير:

تحضر مقلاة على النار ويوضع فيها زيت ثم يوضع البصل المفروم ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف اللحم المفروم وبهارات اللحم ثم يقلب.

يتم إضافة الفلفل الملون والطماطم المقطعة مكعبات صغيرة، ثم تقلب معاً.

يتم إضافة الملح والزنجبيل والهيل والفلفل الأسود مع الإستمرار بالتقليب، ويترك خليط اللحم ربع ساعة على نار هادئة.

نحضر عجينة السمبوسة ثم تفرد واحدة تلو الأخرى، ويوضع عليها قيمة ملعقة صغيرة من خليط اللحم، ثم تلف على شكل مثلث صغير.

نحضر مقلاة على النار ونضع فيها زيت غزير ثم يتم تحمير السمبوسة، وترفع على مناديل مطبخ، ثم تقدم ساخنة.