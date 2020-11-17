يبحث محبي لعبة ببجي عن رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، بعدما حظيت اللعبة على اهتمام الملايين من العرب.
وفي هذا السياق يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" رابط تحمل اللعبة الأشهر في العالم والتي حافظت على اهتمام الملايين من الناس منذ سنوات عدة.
ويتملك الاصدار الجديدة من لعبة ببجي مميزات جديدة وقوية تحسن من اداء اللاعبين اثناء المعارك القتالية وتجعلهم اكثر قوة.
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رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي
تعتمد اللعبة على فرض السيطرة على جميع اللاعبين في الجيم، والانفراد بالبقاء على أرض المعركة على قيد الحياة.
وتعتبر من اكثر الألعاب الممتعة التي جذبت المستخدمين لخوض المغامرة فيها
رابط تنزيل لعبة ببجي موبايل 2020
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مميزات تحديث ببجي موبايل 1.0 المترو الملكي
من المميزات الذي شهدها الاصدار الجديد للعبة ببجي ما يلي:
- سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun
- إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي
- التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة
- التطوير في الرسومات في المتجر
- تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة
ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 ونتمنى منكم متابعتنا باستمرار لأننا نقوم بنشر تحديثات لعبة ببجي لحظة بلحظة.