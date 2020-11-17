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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تردد قناة box أكشن للأفلام الاجنبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:30 - 17 نوفمبر 2020
تردد قناة box تردد قناة box
تقارير
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يبحث محبي الأفلام الاجنبية على تردد قناة box أكشن الجديد بعدما اقدمت القناة على تغير ترددها ليتناسب مع اطلالتها الجديدة.

وتختص قناة بوكس أكشن بعرض أفلام أجنبية مترجمة للغة العربية، وتعرضت الفناة في الفترة الأخيرة للتشويش من قنوات منافسة.

وأكدت ادارة القناة تحديث تردداتها على القمر الصناعي نايل سات بهدف وصول القناة لأكبر عدد من المشاهدين في الوطن العربي.

وفي الوقت ذات دعت ادارة القناة متابعيها ومشاهدي افلامها لضبط تردد قناة بوكس الجديد على النايل سات لمشاهدة الافلام.

 

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تردد قناة box أكشن 2020

القمر الصناعي

النايل سات

التردد

12562

الاستقطاع

عمودي

معدل ترميز

27498

 

 

 

تردد بوكس موفيز Box movies 2020 :-

 

القمر الصناعي

النايل سات

التردد

12563

الاستقطاب

القطبية رأسي V

معدل الترميز

27500

 

اسم القناة على الرسيفر Box Movies

  • بدأت قناة افلام بوكس ​​بثها التجريبي على النايل سات بدلا من C1 ACTION وتظهر بنفس الاسم في قائمة القنوات.
  • قدمت القناة مجموعة من الأفلام الأجنبية الرائعة والقوية التي يفضلها المشاهدون في مصر والوطن العربي،
  • تسعى القناة إلى أن تنال إعجاب ملايين المشاهدين من الجمهور العربي الذي يحب الأفلام الأجنبية

 

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