تردد قناة box أكشن للأفلام الاجنبية

يبحث محبي الأفلام الاجنبية على تردد قناة box أكشن الجديد بعدما اقدمت القناة على تغير ترددها ليتناسب مع اطلالتها الجديدة.
وتختص قناة بوكس أكشن بعرض أفلام أجنبية مترجمة للغة العربية، وتعرضت الفناة في الفترة الأخيرة للتشويش من قنوات منافسة.
وأكدت ادارة القناة تحديث تردداتها على القمر الصناعي نايل سات بهدف وصول القناة لأكبر عدد من المشاهدين في الوطن العربي.
وفي الوقت ذات دعت ادارة القناة متابعيها ومشاهدي افلامها لضبط تردد قناة بوكس الجديد على النايل سات لمشاهدة الافلام.
اخترنا لكم: طريقة نشر ستوري على تويتر بعد الاعلان رسميا بتفعيل هذه الميزة
تردد قناة box أكشن 2020
|
القمر الصناعي
|
النايل سات
|
التردد
|
12562
|
الاستقطاع
|
عمودي
|
معدل ترميز
|
27498
تردد بوكس موفيز Box movies 2020 :-
|
القمر الصناعي
|
النايل سات
|
التردد
|
12563
|
الاستقطاب
|
القطبية رأسي V
|
معدل الترميز
|
27500
اسم القناة على الرسيفر Box Movies
- بدأت قناة افلام بوكس بثها التجريبي على النايل سات بدلا من C1 ACTION وتظهر بنفس الاسم في قائمة القنوات.
- قدمت القناة مجموعة من الأفلام الأجنبية الرائعة والقوية التي يفضلها المشاهدون في مصر والوطن العربي،
- تسعى القناة إلى أن تنال إعجاب ملايين المشاهدين من الجمهور العربي الذي يحب الأفلام الأجنبية