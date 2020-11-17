تردد قناة box أكشن للأفلام الاجنبية

يبحث محبي الأفلام الاجنبية على تردد قناة box أكشن الجديد بعدما اقدمت القناة على تغير ترددها ليتناسب مع اطلالتها الجديدة.

وتختص قناة بوكس أكشن بعرض أفلام أجنبية مترجمة للغة العربية، وتعرضت الفناة في الفترة الأخيرة للتشويش من قنوات منافسة.

وأكدت ادارة القناة تحديث تردداتها على القمر الصناعي نايل سات بهدف وصول القناة لأكبر عدد من المشاهدين في الوطن العربي.

وفي الوقت ذات دعت ادارة القناة متابعيها ومشاهدي افلامها لضبط تردد قناة بوكس الجديد على النايل سات لمشاهدة الافلام.

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تردد قناة box أكشن 2020

القمر الصناعي النايل سات التردد 12562 الاستقطاع عمودي معدل ترميز 27498

تردد بوكس موفيز Box movies 2020 :-

القمر الصناعي النايل سات التردد 12563 الاستقطاب القطبية رأسي V معدل الترميز 27500

اسم القناة على الرسيفر Box Movies