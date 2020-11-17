جو بايدن يؤكد التزامه بالحفاظ على "امن اسرائيل"

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء أنه ملتزم بأمن "إسرائيل" والحفاظ على أمنها القومي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالرئيس بايدن، حيث اكد الاثنان أنهما سيلتقيان قريبا، دون تحديد الموعد، ليشدد الرئيس المنتخب على أمن إسرائيل والتزام بلاده تجاهها.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، اتفقا على ضرورة اللقاء القريب لمناقشة العديد من القضايا المطروحة، وأكدا مجددًا الحاجة إلى مواصلة تعزيز التحالف القوي بين البلدين.

وأوضحت القناة أن الرئيس رؤوفين ريفلين قد تحدث أيضا، هاتفيا، مع الرئيس بايدن، وأشار إلى أن بلاده على يقين بأن الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل.