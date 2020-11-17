اضبطه الآن: احدث تردد لقناة Yarmouk TV الناقلة لمسلسل قيامة ارطغل2

يزداد البحث في هذه الساعات عن تردد القناة الأردنية، اليرموك Yarmouk TV التي تعرض لمشاهديها محتوى متنوع، من ضمنه العديد من المسلسلات الشهيرة والتي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، و في مقدمتها المسلسل التركي التاريخي الشهير، قيامة عثمان الذي حصلت على حقوق بثه، كما أنها قدمت للمشاهدين سلسلة أجزاء مسلسل قيامة ارطغرل الغازي.

وكالة فلسطين اليوم تضع بين ايديكم تردد قناة اليرموك Yarmouk TV الأردنية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة اليرموك Yarmouk TV الأردنية الجديد 2020

القمر التردد الترميز الاستقطاب نايل سات 11678 27500 أفقي

يذكر بأن قناة اليرموك Yarmouk TV الأردنية انطلقت في عام 2012، و تبث من العاصمة عمان، و قد حققت شهرة واسعة في فترة زمنية وجيزة، و ذلك بسبب المحتوى الترفيهي المتنوع الذي تقدمه للمشاهدين.