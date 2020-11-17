فلسطين اليوم تكشف فحوى الرسالة التي اعادت العلاقات بين السلطة و "إسرائيل"

نشرت القناة العبرية الـ 12 مساء اليوم الثلاثاء، نص الورقة التي أرسلتها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، التي أعلنت بموجبها الأخيرة عودة العلاقات مع "إسرائيل" الى مسارها.

و جاء في الورقة "الإسرائيلية" أن "إسرائيل" جددت فعلا التزامها بالاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية بشكل خطي "مكتوب"، لإعادة العلاقات بين الجانبين مرة أخرى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن منسق عمليات الاحتلال في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن، هو الذي وقع على الكتاب الخطي، مشيرة إلى أنه ووزير الحرب بيني غانتس عملوا طوال الفترة الماضية لتجديد العلاقات و"إنزال الفلسطينيين من الشجرة" وفق وصفهم.

و كان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ قال في تغريدة له: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان".

و فيما يلي ترجمة للورقة الإسرائيلية التي وصلت الى السلطة الفلسطينية باللغة الإنجليزية:

عزيزي الوزير حسين الشيخ

وزير الشؤون المدنية الفلسطيني

بخصوص رسالتك المرسلة في السابع من أكتوبر 2020، اكدت إسرائيل سابقاً على استمرار الاتفاقيات الفلسطينية-الاسرائيلية الثنائية لتشكيل الإطار القانوني المعمول به الذي يحكم سلوك الأطراف بشأن المسائل المالية وغيرها.

لذلك، و وفقاً لتلك الاتفاقيات، ستستأنف "إسرائيل" جمع الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للأسف كانت هي من قررت عدم استلام هذه الأموال من إسرائيل".

كميل أبو ركن

منسق عمليات الحكومة في المناطق



