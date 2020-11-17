دشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين هاشتاق العلاقة بإسرائيل جريمة عقب اعلان السلطة عودة التنسيق الامني مع "اسرائيل".

وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد لعودة السلطة للتنسيق الامني مؤكدين أن ما يجري دليل على أن السلطة لا زالت تؤمن بنهج أوسلو العبثي الذي جلب لشعبنا الدمار والخراب وذلك باعتراف قادة أوسلو انفسهم.

وسم العلاقة بإسرائيل جريمة يشعل تويتر

يُشار إلى أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أكد على عودة التنسيق الامني بين السلطة و"اسرائيل" بناءً على تعهدات شفوية ومكتوبة من "إسرائيل" للالتزام بما وقع سابقًا مع السلطة.

???? لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنس .... #العلاقة_بإسرائيل_جريمة pic.twitter.com/DukME2927I — OSama REhaN (@ao_57s) November 17, 2020

عودة العلاقات انقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل التي جرى تعطيل تنفيذها

*#العلاقة_باسرائيل_جريمة* — Ibrahem Ali (@JBs0jlS57fPmICD) November 17, 2020

العودة للعلاقة مع العدو الصهيوني .. خنجر مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني

*#العلاقة_باسرائيل_جريمة* pic.twitter.com/WqDTSXrQO0 — Ibrahem Ali (@JBs0jlS57fPmICD) November 17, 2020