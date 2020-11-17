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وسم العلاقة بإسرائيل جريمة يشعل تويتر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:24 - 17 نوفمبر 2020
العلاقة بإسرائيل خيانة العلاقة بإسرائيل خيانة
تقارير
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دشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين هاشتاق العلاقة بإسرائيل جريمة عقب اعلان السلطة عودة التنسيق الامني مع "اسرائيل".

وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد لعودة السلطة للتنسيق الامني مؤكدين أن ما يجري دليل على أن السلطة لا زالت تؤمن بنهج أوسلو العبثي الذي جلب لشعبنا الدمار والخراب وذلك باعتراف قادة أوسلو انفسهم.

وسم العلاقة بإسرائيل جريمة يشعل تويتر

يُشار إلى أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أكد على عودة التنسيق الامني بين السلطة و"اسرائيل" بناءً على تعهدات شفوية ومكتوبة من "إسرائيل" للالتزام بما وقع سابقًا مع السلطة.

 

 

 

 

 

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