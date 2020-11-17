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نتنياهو يهاتف بايدن ويتفقا على هذا الامر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:10 - 17 نوفمبر 2020
بنيامين نتنياهو وجو بايدن بنيامين نتنياهو وجو بايدن
تقارير
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أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الثلاثاء بالرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لتهنئته على فوزه بالانتخابات الرئاسية الامريكية 2021

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن نتنياهو وبايدن اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة عقد لقاء عاجل يجمعهما لمناقشة قضايا الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن جو بايدن تمكن من الفوز بالانتخابات الامريكية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي قدم خدمات كبيرة لـ"إسرائيل" منها صفقة القرن ونقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس والكثير من القرارات الجائرة بحق الشعب الفلسطيني فهل يستمر بايدن على سياسة سابقه ترامب؟

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