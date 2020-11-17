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طريقة نشر ستوري على تويتر بعد الاعلان رسميا بتفعيل هذه الميزة

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 20:36 - 17 نوفمبر 2020
طريقة نشر ستوري على تويتر طريقة نشر ستوري على تويتر
تقارير
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يحاول الكثيرون من مستخدمي تويتر التعرف على طريقة نشر ستوري على تويتر بعد الاعلان رسميا بتفعيل ميزة ستوري لجميع المستخدمين في منصة تويتر.

وكانت منصة تويتر أعلنت اليوم الثلاثاء تفعيل ميزة ستوري تدريجيًا لتصل إلى جميع المستخدمين في العالم بعدما كانت مخصصة فقط في البرازيل وايطاليا على سبيل التجربة.

وتمكن ميزة ستوري المستخدمين من نشر قصصهم كما يحدث في جميع المنصات التي بدأت من منصة سناب شات حتى انستغرام ووصلت إلى منصة فيسبوك.

 

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طريقة نشر ستوري على تويتر

ويمكن للمستخدمين نشر ستوري على تويتر وذلك من خلال التغريد بشكل عادي ثم الضغط على ايقونة ستوري ثم تنتشر التغريدة على ستوري ليشاهدها جميع المتابعين.

كما يمكن معرفة من قام بمشاهدة القصة بعد نشرها، كما تظهر التعليقات لصاحب القصة في شكل رسالة خاصة بالتطبيق

لكن لا يمكن لصاحب التغريدة معرفة من يقوم بالتقاط قصتك المنشورة كما هو الحال في «سناب شات».

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