طريقة نشر ستوري على تويتر بعد الاعلان رسميا بتفعيل هذه الميزة

يحاول الكثيرون من مستخدمي تويتر التعرف على طريقة نشر ستوري على تويتر بعد الاعلان رسميا بتفعيل ميزة ستوري لجميع المستخدمين في منصة تويتر.

وكانت منصة تويتر أعلنت اليوم الثلاثاء تفعيل ميزة ستوري تدريجيًا لتصل إلى جميع المستخدمين في العالم بعدما كانت مخصصة فقط في البرازيل وايطاليا على سبيل التجربة.

وتمكن ميزة ستوري المستخدمين من نشر قصصهم كما يحدث في جميع المنصات التي بدأت من منصة سناب شات حتى انستغرام ووصلت إلى منصة فيسبوك.

اخترنا لكم: السعودية توافق على وقف اطلاق النار في اليمن بشرط!

اخترنا لكم: مصدر يؤكد زيادة نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الشهر القادم

طريقة نشر ستوري على تويتر

ويمكن للمستخدمين نشر ستوري على تويتر وذلك من خلال التغريد بشكل عادي ثم الضغط على ايقونة ستوري ثم تنتشر التغريدة على ستوري ليشاهدها جميع المتابعين.

كما يمكن معرفة من قام بمشاهدة القصة بعد نشرها، كما تظهر التعليقات لصاحب القصة في شكل رسالة خاصة بالتطبيق

لكن لا يمكن لصاحب التغريدة معرفة من يقوم بالتقاط قصتك المنشورة كما هو الحال في «سناب شات».