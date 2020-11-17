السعودية توافق على وقف اطلاق النار في اليمن بشرط!

كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية أبلغت القوات المسلحة في اليمن بنيتها التوقيع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف اطلاق النار في حال شرعت القوات المسلحة بإقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة القدس العربي أن مفاوضات جرت بين مسؤول كبير في المملكة ومسؤولين رفيعي المستوى في القوات المسلحة اليمنية نتج عنها ابلاغ اليمنيين بموافقة السعودية على مقترح الامم المتحدة.

ووفقًا للمصادر فإنه اذا توصل الطرفين لتوقيع اتفاق وقف النار سيكون أكبر انفراجة في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية منذ أن بدأ الصراع في عام 2014.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حملته الانتخابية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، للضغط على الرياض لإنهاء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال مصدران إن الطرفين، اللذين عقدا مباحثات افتراضية، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبد السلام كبير مفاوضي القوات المسلحة في اليمن ومسؤول سعودي أكبر.

وذكرت المصادر أن الرياض طلبت مزيدا من الضمانات الأمنية، ومنها منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.

وتريد الرياض من القوات المسلحة في اليمن مغادرة ممر على طول الحدود السعودية لمنع التوغلات ونيران المدفعية.

وفي المقابل، ستخفف المملكة حصارا جويا وبحريا في إطار اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، والذي يشمل بالفعل وقف الهجمات عبر الحدود.