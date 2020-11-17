مصدر يؤكد زيادة نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الشهر القادم

أكد مصدر خاص أن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر نوفمبر 2020 ستشهد زيادة في نسبة الصرف وذلك بعد تأكيدات عودة التنسيق الامني الذي سيشهد انفراجة اقتصادية للسلطة.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر نوفمبر 2020



ووفقًا لمصادر خاصة فإن السلطة ستقوم بزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة في حال استلمت أموال المقاصة.

وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين ستصرف كاملة في الضفة الغربية المحتلة بينما في قطاع غزة فإن نسبة صرف الرواتب ستصل إلى 70%، اضافة إلى صرف مستحقات الأشهر الأخيرة التي صرفت فيها الرواتب بنسبة 50%.

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عودة التنسيق الامني

يُشار إلى أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أكد على عودة التنسيق الامني بين السلطة و"اسرائيل" بناءً على تعهدات شفوية ومكتوبة من "إسرائيل" للالتزام بما وقع سابقًا مع السلطة.