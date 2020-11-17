اشتية: وصلتنا ورقة من "إسرائيل" تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية أن السلطة الفلسطينية تلقت ورقة من "إسرائيل" تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات مع السلطة.

و أشار الى أنه وفقا للورقة المستلمة من "اسرائيل" أعلنت السلطة استئناف الاتصالات معها.

و أضاف اشتية قائلاً: " السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

و في سياق اخر عبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن امله في أن تكون إدارة بايدن داعمة لحل الدولتين على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام".

و كان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ قال إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام "اسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع "اسرائيل" كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020.