يتساءل الفلسطينيون عن حقيقة عودة التنسيق الامني بين السلطة و"اسرائيل" اليوم الثلاثاء 17-11-2020 بعد قطيعة استمرت اشهر عدة بسبب خطة ما تُسمى صفقة القرن وضم أجزاء من الضفة لـ"إسرائيل"

وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ نشر عبر صفحته الشخصية على تويتر خبرًا يؤكد عودة التنسيق رسميًا بين السلطة و"إسرائيل".

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عودة التنسيق الامني بين السلطة و"اسرائيل"

وجاء في تغريدة الوزير الشيخ ما يلي:

على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام "اسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام "اسرائيل" بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع "اسرائيل" كما كان.

شكل اعلان عودة التنسيق الامني بين السلطة و"إسرائيل" في الوقت الحالي بالذات صدمة لدى الكثيرين من ابناء شعبنا الذي يواجه مخططات الاحتلال الاسرائيلي سواء بسرقة الاراضي أو بالتهويد أو قتل الشباب الفلسطيني أو من خلال تطبيع علاقات مع دول عربية.

لكن الفصائل الفلسطينية أكدت أن ما جرى من عودة للتنسيق الامني دليل على ان السلطة لا تزال تسير في نهجها التفاوضي والاستسلام

وفي الوقت ذاته أكدت الفصائل على ان ما جرى من اعلان بعودة التنسيق الامني انقلاب خطير على مخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل الذي عقد في بيروت ورام الله