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الاردن تسجل رقما قياسيا باصابات فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:46 - 17 نوفمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6454 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، و66 وفاة؛ وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (155,993) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (63,817) حالة.

كما سُجّلت (66) حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,909) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (289) حالة، فيما غادرت (200) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,153) حالة، منهم (474) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4658) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (90267) حالة.

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