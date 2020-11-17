إصابة عامل رافق منتخب مصر بفيروس كورونا

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الثلاثاء، أن أحد عامليها الذين رافقوا رحلة المنتخب المصري أثناء عودتهم من مباراة كرة قدم مع توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا الإعلان، بعد أيام من إصابة نجمي منتخب مصرن محمد صلاح ومحمود النني بالفيروس.

وأوضحت الشركة، ان المصاب هو أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بالشركة بفيروس كورونا.

عمرو أبو العينين، رئيس شركة الطيران، قال: "إن الموظف المصاب كان يرافق رحلة مصر للطيران التي أقلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم من القاهرة الي توغو".

وأشار أبو العنين، إلى أنه لا يوجد إصابات أخري ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة، كما أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجي.

وأعلن الاتحاد المصري، الأسبوع الماضي، إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، خلال تواجده بالقاهرة.