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الشيخ: السلطة ستعود للتنسيق الأمني مع "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:25 - 17 نوفمبر 2020
حسين الشيخ حسين الشيخ
تقارير
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أعلن وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن السلطة ستعود للعلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي من جديد، بعد أن التزمت إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير.

وقال الشيخ في تغريدة له على حسابه على تويتر: ‏على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.

يشار إلى أن السلطة أوقفت العمل بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل بما فيها التنسيق الأمني في شهر يونيو الماضي، على خلفية خطة الضم التي كان ينوي تنفيذها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو الماضي لكنها تأجلت بسبب الموقف الفلسطيني الكامل على رفضها.

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