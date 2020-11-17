الوزراء الفلسطيني: سنرسل شاحنة طبية إلى قطاع غزة لمواجهة "كورونا"

أعلنت مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة برام الله سترسل الأسبوع المقبل شحنة من المستلزمات الطبية، إلى قطاع غزة للمساعدة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مجلس الوزراء، عبر بيان، أن شاحنات الأدوية تتضمن 15 جهاز تنفس اصطناعي لمستشفيات لقطاع.

وأعرب عن قلقه الشديد بشأن ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في غزة.

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء: إن "الأرقام في قطاع غزة مقلقة جدا".

وأضاف اشتيه في مستهل الجلسة الأسبوعية، ان "الإصابات سوف تزيد في الأشهر القادمة"، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والوقاية من المرض.

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية و3 حالات وفاة في مدينة القدس، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات جاءت على النحو التالي:

(مواطنة 55 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 80 عاما من بيت اكسا في بضواحي القدس، مواطن 68 عاما من زنوبا ومواطنة 55 عاما من برقية بمحافظة جنين، مواطن 60 عاما من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاما من نابلس)، إضافة إلى مواطن 66 عاما ومواطنة 73 عاما من قطاع غزة،

وتابعت أ، الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (93)، محافظة نابلس (155)، محافظة بيت لحم (98)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (76)، جنين (48)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (11)، طولكرم (34)، طوباس (12)، قطاع غزة (486)، ضواحي القدس (36)، مدينة القدس (90).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واشارت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية (الخليل 56، جنين 19، نابلس 138، طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت لحم 155، رام الله والبيرة 40)، قطاع غزة 305، مدينة القدس (43).

كما وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، وفاة مواطنين وإصابة (486) بفيروس كورونا، يرفع عدد الوفيات لـ(50) حالة منذ مارس/ آذار الماضي.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2412 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 305 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بوفاة مواطن يبلغ من العمر 66 عام في مستشفى غزة الأوروبي، ووفاة مواطنة تبلغ من العمر 73 عام في مستشفى غزة الأوروبي.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 11471 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 3545 حالة، متعافين 7876 حالة ، ووفيات 50.