ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

غضب في تونس بسبب مغني معروف بصهيونيته

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:21 - 17 نوفمبر 2020
مغني معروف بصهيونيته مغني معروف بصهيونيته
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 نددت أحزاب وجمعيات المجتمع المدني،باستقبال المغني الفرنسي أنريكو ماسياس المعروف بمساندته للكيان الصهيوني، في تونس.
وبحسب وسائل إعلام تونسية يأتي موقفغ الاحزاب في بيان مشترك، أمس، إثر تداول أخبار وصور تشير إلى تواجد أنريكو ماسياس في أحد فنادق جزيرة قرقنة.
وبحسب شدد البيان الذي وقعت عليه كل من الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، على ”الإدانة القطعية لسماح السلطات بدخول هذا الشخص الذي كرّس فنّه وحياته لتبييض الوجه البغيض للاستعمار والعنصريّة في الوقت الذي يحاول فيه، بمعيّة بعض المتواطئين المرتزقة من التونسيّين، خداعنا بخطابه الزائف عن السلام والتعايش”.

الأكثر مشاهدة

متعلقات