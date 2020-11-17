غضب في تونس بسبب مغني معروف بصهيونيته

نددت أحزاب وجمعيات المجتمع المدني،باستقبال المغني الفرنسي أنريكو ماسياس المعروف بمساندته للكيان الصهيوني، في تونس.

وبحسب وسائل إعلام تونسية يأتي موقفغ الاحزاب في بيان مشترك، أمس، إثر تداول أخبار وصور تشير إلى تواجد أنريكو ماسياس في أحد فنادق جزيرة قرقنة.

وبحسب شدد البيان الذي وقعت عليه كل من الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، على ”الإدانة القطعية لسماح السلطات بدخول هذا الشخص الذي كرّس فنّه وحياته لتبييض الوجه البغيض للاستعمار والعنصريّة في الوقت الذي يحاول فيه، بمعيّة بعض المتواطئين المرتزقة من التونسيّين، خداعنا بخطابه الزائف عن السلام والتعايش”.