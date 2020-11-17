الموندو الإسبانية: تكشف سبب خروج  سوازير من برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن طلب عجَّل برحيل الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنَّ سواريز طلب تجديد عقده مع برشلونة لمدة 4 مواسم، وبالتالي البقاء مع البارسا حتى بلوغ 37 عامًا.

وأشارت إلى أنَّ أعضاء مجلس إدارة برشلونة لم يروا أن طلب سواريز واقعيًا، لا سيما بالنظر إلى عمره ومستواه الفني.

وأوضحت أن برشلونة أنهى علاقته مع سواريز، بعدما أبلغه المدرب رونالد كومان أنه خارج حسابات النادي هذا الموسم عبر اتصال هاتفي.

ورحل سواريز عن برشلونة الصيف الماضي، وقبل عام على انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.