المالكي: تود التحاور مع إدارة بايدن لإلغاء قرارات ترامب ضد الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية تود التحاور مع الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن لإلغاء قرارات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي كانت موجهة ضد الفلسطينيين.

وقال المالكي، خلال مؤمر صحفي، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين: إن "الفلسطينيين عانوا من سياسات ترامب، التي كانت موجهة ضدهم".

وأضاف "نود أن تحاور بانفتاح مع بايدن حول لإعادة العمل وإلغاء جميع هذه القرارات"، معربًا ع جاهزية القيادة الفلسطينية للتعامل مع الإدارة الجديدة.

وكان ترامب قد أمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعتراف بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، كما وأغلق مكتب (مكتب منظمة التحرير) في واشنطن، وأوقف الدعم المالي لفلسطينيين.

وأوضح المالكي، أن الإدارة الامريكية السابقة، "أثبتت تحيزها لإسرائيل ضد الفلسطينيين، ويرى أن إدارة بايدن سيحصل تغيير وأمل مع نافذة من الفرص، وتابع بالقول: "نود ألا نكون ضحايا وأسرى للماضي".

واعتقد أنها "ضد الاستيطان وتؤمن بحل الدولتين"، مضيفا أن صفقة القرن "ينبغي أن تكون خارج النطاق الآن"، مؤكدًا أن "الحكومة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين والقانون الدولي، والحوار المباشر مع الإسرائيليين بمشاركة المجتمع الدولي بما في ذلك ألمانيا، ضد الإرهاب".