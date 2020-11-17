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الليرة التركية تشهد انخفاضا جديدا مقابل الدولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:04 - 17 نوفمبر 2020
سعر صرف الليرة التركية اليوم السبت سعر صرف الليرة التركية اليوم السبت
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 شهدت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بأكثر من 1% مقابل الدولار، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 12% الأسبوع الماضي، إثر توقعات بسياسة اقتصادية محافظة أكثر.
وانتشرت توقعات بسياسة اقتصادية محافظة أكثر في تركيا، حين تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنموذج اقتصادي جديد، ما أدى إلى ارتفاع الليرة التركية بنسة 12% مقابل الدولار، الأسبوع الماضي.
واستقرت الليرة عند 7.80 ليرة مقابل الدولار الواحد، بحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق أمس الاثنين.
وهوت الليرة بنحو 24% في العام الجاري، متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف.
وأفادت وكالة "رويترز" وفق استطلاع أجرته، بأنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي بقوة سعر الفائدة الرئيسي إلى 15%.
جدير بالذكر أن رحيل محافظ البنك المركزي ووزير المالية التركيين مؤخرا عن منصبيهما، أوقد شرارة الارتفاع بقيمة الليرة التركية في الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

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