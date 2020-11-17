ضهير: الأمر في غزة يزداد سوءًا بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة د. مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، أن الصحة تواصل عملها في مواجهة فيروس كورونا وفق برتوكولات الصحة العالمية، لكن الأمر في القطاع يزداد سوءا بفعل الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المصابة.

قال ضهير، في حديث إذاعة القدس المحلية، إن "المشكلة تكمن في زيادة عدد الإصابات ونسبة الزيادة بلغت في الأيام الأخيرة 50% وهذا أمر مقلق".

وأضاف أن "القدرة الاستيعابية لعدد المصابين بدأت تتضاءل وهذا سيدخلنا مرحلة خطيرة وصعبة".

وأوضح ضهير، أن الزيادة في عدد الإصابات سببه الرئيسي عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام في الشارع والتواجد في الأفراح وأماكن العزاء.

وبيّن أن المؤسسات المنضبطة بإجراءات السلامة كالمؤسسات التعليمية لم تسجل إصابات كبيرة، ولكن التجمعات غير الملتزمة كالأسواق والمحلات وغيرها فاقمت في عدد الإصابات.

وناشد ضهير، المواطنين بضرورة الالتزام وإلا سنلجأ إلى الإغلاق الكامل.

ونوه إلى انه لا يفصلنا إلا أيام قليلة على الإغلاق الشامل، إذا ما بقي منحنى الإصابات يشهد هذا الارتفاع.

وذكر أن وزارة الصحة لديها قدرة استيعابية فقط 100 سرير للعناية المركزة وحتى اللحظة تم اشغال 55% منها، وأي زيادة في عدد الإصابات الخطيرة سيعرض حياتهم للخطر.

ولفت إلى أن هناك فئات عمرية شبابية من بين المصابين وُضعت على أسرة العناية، وهذا أمر مقلق وينذر بخطورة الوباء.

كما وأكد على أن الصحة مستمرة في اجراء المسحات للمواطنين، وزيادة عدد الإصابات قد يوصلنا إلى مرحلة لا نستطيع فيها إجراء المسحات للحالات المشتبه بإصابتها.

ونبه إلى أن وزارته لا نستطيع توفير الحجر الإلزامي لكافة المصابين والحالات المصابة التي لا تظهر عليها أعراض ليست بحاجة لدخول المستشفى ويمكنها البقاء في المنزل مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية.