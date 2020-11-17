الكشف عن اعراض جديدة لفيروس كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض (كوفيد 19).

وأظهرت الدراسة، أن الأعراض الجديدة تضم كلا من اضطراب السكر في الدم والجهاز الهضمي مثل الإسهال، إضافة إلى الشعور بالإعياء والضعف.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فقد نفذ الباحثون بتحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا إلى أقسام الطوارئ في 5 مستشفيات بولاية نيويورك، الأكثر وباءً في الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة، أن نتائج الدراسة أظهرت أن 57.5 في المئة من مرضى "كوفيد 19" الذين دخلوا المستشفى، فيما اشتكوا من الضعف وحالة من التشويش الذهني.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد نشرت أن أعراض فيروس كورونا المستجد تتراوح بين فقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى ارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو الشعور بالعياء.

كما واظهرت أن 55.5 في المئة من المرضى بات لديهم مستوى السكر خارج السيطرة من جراء الإصابة بالعدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحولت إلى جائحة عالمية.

وذكر الموقع الأمريكي، أن 51.4 في المئة من المرضى عن اضطرابات في الجهاز الهضمي، فيما اشتكى من الاسهال لمن تفوق اعمارهم 65 عامًا، وأشار الدراسة إلى أن المرضى الذين عانوا من الجفاف (نقص السوائل) والتشويش الذهني وارتفاع السكر في الدم كانوا من الأكثر عرضة للوفاة بسبب "كوفيد 19".