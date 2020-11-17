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158 ألف عامل متضررين من كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:05 - 17 نوفمبر 2020
عمال غزة عمال غزة
تقارير
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كشفت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، عن عدد العمال المتضررين من وباء كورونا وانتشاره في قطاع غزة.
وأكد وكيل الوزارة إيهاب الغصين تجاوز عدد متضرري جائحة كورونا 158 ألف عامل.
وأشار الغصين إلى أن العمال يعانون من نقص المساعدات، مشيرًا إلى أن المنحة القطرية ساعدت جزئيًا لكن الواقع صعب بشكل عام".
وأضاف في حديث لإذاعة "الأقصى" "نعاني من نقص في المساعدات ونأمل أن ينال العمال حصة من مساعدات حكومية قادمة ومنح البنك الدولي".
وتابع "نتمنى أن تنعكس أجواء المصالحة الإيجابية على المساعدات والمنح للطبقة العاملة"، مشيرًا إلى أن "العامل ورب العمل متضررون ويجب ألا يكونوا ضحية للأزمات المختلفة".
ونوه إلى أن الوزارة "لديها خطة طوارئ على مدار الساعة و5 مراكز تدريب تدرب الآن 800 شخص على مواجهة الأزمات والطوارئ".
وأعرب الغصين عن أمله بزوال الحصار، والتعاون العاجل من الحكومة مع غزة، لافتًا إلى أن وزارته لديها رؤية كاملة عن أوضاع العمال في القطاع.

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