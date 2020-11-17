"فيفا"يطلب خدمات شركات التكنولوجيا لتطوير نظام الـ "VAR"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إنه طالب شركات التكنولوجيا بابتكار وسائل لتطوير تقنيات بصرية تساعد الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد في تقييم حالات التسلل.

ويبقى النظام الحالي، الذي يستخدم خيوطا لتحديد وضع اللاعب إن كان متسللا، تحت هجوم شديد بسبب العديد من الحالات المثيرة للجدل في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وبهدف تحسين النظام، قال "فيفا" إن ثلاث شركات عبرت عن اهتمامها بتطوير نظام مراجعة اللقطات في حالات التسلل.

وأضاف: "الهدف من هذه المرحلة تطوير النظام القائم على جمع بيانات من مئات الحالات المختلفة للتسلل"، بحسب ما نقلت "رويترز".

يذكر بأن مونديال روسيا 2018، شهد ولأول مرة في تاريخ هذه البطولة، استخدام تقنية الفيديو "الفار".